Си Цзиньпин призвал китайских эмигрантов помочь национальному возрождению Китая

К хуацяо (буквально — «китайский эмигрант») относятся как граждане КНР, временно проживающие за границей, так и потомки китайских эмигрантов более ранних волн, которые стали гражданами стран проживания. В традиционном китайском сознании гражданство не является решающим фактором — важнее происхождение предков. Если прадед человека родился в Китае, его уже считают китайцем. Поэтому традиция не отторгает хуацяо, и в Китае их воспринимают как своих соотечественников, волей судьбы находящихся вдали от родины.