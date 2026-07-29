Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин призвал китайских эмигрантов помочь национальному возрождению Китая

Глава КНР Си Цзиньпин обратился к китайцам, проживающим в других странах (хуацяо), реэмигрантам и их родственникам с призывом внести свой вклад в становление Китая в качестве сильной державы, содействовать «великому возрождению китайской нации на пути модернизации».

Источник: Reuters

Заявление последовало в ходе прошедшего в Пекине Всекитайского совещания по работе с хуацяо, сообщает агентство «Синьхуа».

Лидер КНР также дал указания по ведению работы с проживающими за рубежом соотечественниками. Он распорядился всесторонне реализовывать политику партии в отношении них, а также направлять их усилия «на использование своих уникальных преимуществ для активного участия в великом деле национального воссоединения».

Почти в 200 странах и регионах за пределами Китая живет свыше 60 млн китайцев. Еще более 40 млн человек вернулись из-за границы и помогают теперь развитию Китая, продвигая китайскую культуру и углубляя международные обмены и сотрудничество, отмечает «Синьхуа».

К хуацяо (буквально — «китайский эмигрант») относятся как граждане КНР, временно проживающие за границей, так и потомки китайских эмигрантов более ранних волн, которые стали гражданами стран проживания. В традиционном китайском сознании гражданство не является решающим фактором — важнее происхождение предков. Если прадед человека родился в Китае, его уже считают китайцем. Поэтому традиция не отторгает хуацяо, и в Китае их воспринимают как своих соотечественников, волей судьбы находящихся вдали от родины.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше