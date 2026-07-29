Володин: 43,7 тысячи мигрантов выдворено из РФ за нарушение законов в этом году

Парламентарий подчеркнул, что с 2024 года Госдума приняла 32 закона, направленных на ужесточение миграционной политики, причем 21 из них внесли именно депутаты. Он заявил, что все приезжающие обязаны уважать российские законы и культуру. А те, кто претендует на гражданство, должны быть готовы защищать свою новую родину.