Володин: 43,7 тысячи мигрантов выдворено из РФ за нарушение законов в этом году

За первые шесть месяцев 2026 года из России за различные правонарушения были выдворены 43,7 тысячи мигрантов. Эта цифра оказалась на 65,5% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Такую статистику обнародовал председатель Госдумы Вячеслав Володин в мессенджере «Макс».
Спикер парламента объяснил, что рост числа выдворений связан с изменениями в законодательстве. Если раньше такую меру мог применить только суд, то с февраля 2025 года Министерство внутренних дел получило право принимать подобные решения во внесудебном порядке. По его словам, анализ показывает, что полиция активно использует новые полномочия.
Вячеслав Володин также напомнил, что на прошлой неделе депутаты приняли закон, который более чем вдвое расширил список статей Кодекса об административных правонарушениях, караемых выдворением. Теперь этот перечень вырос с 22 до 45 пунктов. Среди новых оснований — неповиновение полиции, распространение оскорбительной информации в интернете и дискредитация Вооруженных Сил.
Парламентарий подчеркнул, что с 2024 года Госдума приняла 32 закона, направленных на ужесточение миграционной политики, причем 21 из них внесли именно депутаты. Он заявил, что все приезжающие обязаны уважать российские законы и культуру. А те, кто претендует на гражданство, должны быть готовы защищать свою новую родину.