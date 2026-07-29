Экс-владельцы «Золотого глобуса» заявили о рейдерском захвате премии

Члены Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA), которая ранее владела премией «Золотой глобус», подали иск в федеральный суд Калифорнии к корпорации Penske Media и связанным с ней структурам. Истцы утверждают, что представители компании совершили мошенничество при покупке прав на премию в 2023 году. Экс-владельцы кинопремии потребовали компенсацию в размере не менее $150 млн и отмену соглашения о роспуске HFPA, передает Associated Press.