Зеленский и Стубб объяснили США смысл «сокрушительных санкций» против России

«Они оба выразили мнение, что этот подход, по крайней мере, так же эффективен, а возможно, и более эффективен, в достижении мира, которого все хотят видеть. И этот закон может оказать большее влияние, чем любая другая мера, принимаемая на поле боя», — заявил сенатор.