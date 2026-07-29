Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский и Стубб объяснили США смысл «сокрушительных санкций» против России

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Финляндии Александр Стубб заявили Сенату США, что законопроект о «сокрушительных санкциях» против России якобы поможет Киеву повлиять на ход боевых действий. Об этом сообщил сенатор-республиканец Джим Риш, передает Politico.

Источник: Reuters

«Они оба выразили мнение, что этот подход, по крайней мере, так же эффективен, а возможно, и более эффективен, в достижении мира, которого все хотят видеть. И этот закон может оказать большее влияние, чем любая другая мера, принимаемая на поле боя», — заявил сенатор.

Ранее Сенат США поддержал проект закона об ужесточении санкций против России, однако окончательное голосование еще не прошло.

27 июля президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада против России рекордны как по их числу, так и по бесполезности. Он подчеркнул, что российская сторона добьется целей специальной военной операции.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя «сокрушительные санкции», отмечала, что США и сенатору Линдси Грэму (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) нужно осознать, что Россия уже адаптировалась к любому санкционному давлению.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше