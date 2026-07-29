Арман Исагалиев назначен замминистра иностранных дел

Ранее с сентября 2020 года он был чрезвычайный и полномочный послом Казахстана в Катаре. До этого с 2019 года работал чрезвычайным и полномочный послом в Алжире и Тунисе по совместительству. А еще раньше — с 2017 года был чрезвычайным и полномочным послом в Египте.