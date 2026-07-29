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Похоже, «пора домой»: Внук Шарля де Голля собрался навсегда перебраться в Россию

Внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что вместе с супругой планирует переехать в Россию на постоянное место жительства. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Мы с женой теперь часто бываем в России. В дальнейшем мы собираемся жить тут постоянно», — сказал он.

Заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого признался, что его приятно удивило отношение россиян к окружающим. Он отметил доброжелательность людей и их готовность прийти на помощь. Кроме того, де Голль высоко оценил уровень сервиса в России. По его словам, его также впечатляет культура обслуживания клиентов.

Сравнивая ситуацию с Францией и другими западными странами, он заявил, что действующие там социальные законы носят дискриминационный характер. По мнению де Голля, такие правила не позволяют людям полноценно развивать собственное дело, получать прибыль от ресторанного бизнеса и добиваться процветания.

Ранее Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, рассказал о своём отношении к президенту России Владимиру Путину. Он назвал российского лидера мудрым человеком и признался, что испытывает к нему глубокое уважение. По мнению де Голля, Владимир Путин придерживается взвешенного подхода и выступает за мирное урегулирование конфликтов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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