Похоже, «пора домой»: Внук Шарля де Голля собрался навсегда перебраться в Россию

Заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого признался, что его приятно удивило отношение россиян к окружающим. Он отметил доброжелательность людей и их готовность прийти на помощь. Кроме того, де Голль высоко оценил уровень сервиса в России. По его словам, его также впечатляет культура обслуживания клиентов.