Безвизовый выезд в Китай может стать постоянным для граждан РФ

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел. По его словам, упрощение взаимных поездок остается одним из приоритетов российской дипломатии. Работа в этом направлении продолжается в рамках сотрудничества с азиатскими государствами. Напомним, ранее был продлен безвизовый въезд в Россию для граждан Китая до конца 2027 года.