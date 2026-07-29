Безвизовый выезд в Китай может стать постоянным для граждан РФ

Россия и Китай обсуждают возможность сделать безвизовый режим для граждан двух стран постоянным.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел. По его словам, упрощение взаимных поездок остается одним из приоритетов российской дипломатии. Работа в этом направлении продолжается в рамках сотрудничества с азиатскими государствами. Напомним, ранее был продлен безвизовый въезд в Россию для граждан Китая до конца 2027 года.
Владельцы обычных паспортов могут находиться в стране без визы до 30 дней с туристическими, деловыми, научными или гуманитарными целями.
В Сенате США поддержали законопроект о новых санкциях против России.