Чистая прибыль SK Hynix во втором квартале взлетела на 1242% благодаря ИИ-чипам

Операционная прибыль SK Hynix за отчетный период выросла в 6,5 раза (до 60,54 трлн вон), а выручка — в 3,5 раза (до 79,31 трлн вон). Операционная рентабельность достигла рекордных 76% (против 75% в первом квартале). Это означает, что компания получает 7,6 тыс. вон операционной прибыли с каждых 10 тыс. вон продаж, что исключительно редко случается в производственном секторе, отмечает агентство.