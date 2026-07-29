Депутат Госдумы обратился к Бастрыкину из-за дела экс-мэра Уфы Мавлиева

По словам Журавлева, ситуация сложилась парадоксальная: обвиняемый в тяжких преступлениях чиновник был отправлен под домашний арест, позднее и вовсе отпущен лишь с запретом определенных действий. Также член Госдумы напомнил о «нелицеприятных вещах», о которых ранее рассказали депутаты Горсовета, в частности, использование служебных автомобилей мэрии представителями судебной системы. Помимо прочего, как писал Горобзор.ру, семью Мавлиевых обвинили в аморальном поведении.