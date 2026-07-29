Депутат Госдумы обратился к Бастрыкину из-за дела экс-мэра Уфы Мавлиева

По словам Журавлева, ситуация сложилась парадоксальная: обвиняемый в тяжких преступлениях чиновник был отправлен под домашний арест, позднее и вовсе отпущен лишь с запретом определенных действий. Также член Госдумы напомнил о «нелицеприятных вещах», о которых ранее рассказали депутаты Горсовета, в частности, использование служебных автомобилей мэрии представителями судебной системы. Помимо прочего, как писал Горобзор.ру, семью Мавлиевых обвинили в аморальном поведении.
«Все это вызывает негативный общественный резонанс, подрывает авторитет государственной власти и осуществление беспристрастного правосудия. Законность и справедливость должны быть восстановлены. Предстоит масштабная работа по правовой оценке деятельности клана Мавлиевых и их влияния на судебную систему. Судьи не должны быть служанкой региональных олигархических кланов! Народ Башкортостана не заслуживает такого», — считает Алексей Журавлев.
Напомним, 28 апреля стало известно о том, что Ратмира Мавлиева доставили в Следком. Его подозревают в должностных и коррупционных преступлениях. 14 июля депутаты Горсовета единогласно приняли решение об отстранении Мавлиева от должности главы города.