Зеленский сделал новое заявление о Крыме

«К сожалению, нет», — так ответил он на соответствующий вопрос в ходе интервью телеканалу Fox News.
Зеленский в марте заявлял, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко 27 июня назвал угрозы Владимира Зеленского в отношении полуострова откровенным человеконенавистничеством.
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