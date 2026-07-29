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Зеленский сделал новое заявление о Крыме

Зеленский заявил, что возвращение Крыма не стоит на повестке дня.

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. У Киева нет конкретных планов по возращению Крыма, заявил Владимир Зеленский во время своего визита в США.

«К сожалению, нет», — так ответил он на соответствующий вопрос в ходе интервью телеканалу Fox News.

Зеленский в марте заявлял, что не считает за людей тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко 27 июня назвал угрозы Владимира Зеленского в отношении полуострова откровенным человеконенавистничеством.

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