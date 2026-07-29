WSJ рассказала о прохладном приеме Трампом Нетаньяху

В Вашингтон Нетаньяху приехал, «обладая значительно меньшим политическим весом и влиянием, чем во время предыдущих визитов», рассказали собеседники издания. По их словам, он был крайне осторожен и старался учитывать, что именно Трамп захочет обсудить или что может вызвать у него раздражение.
Напряженность в отношениях между ними нарастала на протяжении нескольких недель, пишет газета. Еще в конце прошлой недели было неясно, согласится ли вообще американский лидер встретиться с Нетаньяху, отмечает WSJ.
По словам чиновников и источников, чтобы встреча состоялась, администрация Трампа потребовала от израильского премьера шагов, демонстрирующих серьезность намерений продвигать мирные переговоры в Ливане и секторе Газа при посредничестве США.
Недавняя смерть сенатора Линдси Грэма также стала серьезным ударом для израильского премьера, поскольку республиканец долгое время выступал посредником между Нетаньяху и Трампом, сказано в материале.
По завершении встречи, продлившейся около часа, Нетаньяху назвал ее «одной из лучших бесед», которые у него когда-либо были с президентом США.
В преддверии встречи с Нетаньяху Трамп выразил недовольство сообщениями о том, что тот намерен обсудить разведданные, касающиеся деятельности Ирана на объекте Пикакс. В эфире программы Fox & Friends он дал понять, что действия Ирана — это «не такая уж большая проблема», а «Биби говорит мне об этом, потому что хочет, чтобы я продолжал участвовать в конфликте». Глава Белого дома не раз грозился уничтожить гору Пикакс, где, по сообщениям израильской разведки, располагается иранский ядерный комплекс, если Тегеран не пойдет на сделку.
Президент США после переговоров опубликовал короткий пост, в котором сообщил, что провел «очень хорошую встречу» с Нетаньяху. «Разумеется, обсуждалось множество важных тем», — написал Трамп в Truth Social, не раскрыв подробностей.
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