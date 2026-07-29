WSJ рассказала о прохладном приеме Трампом Нетаньяху

В преддверии встречи с Нетаньяху Трамп выразил недовольство сообщениями о том, что тот намерен обсудить разведданные, касающиеся деятельности Ирана на объекте Пикакс. В эфире программы Fox & Friends он дал понять, что действия Ирана — это «не такая уж большая проблема», а «Биби говорит мне об этом, потому что хочет, чтобы я продолжал участвовать в конфликте». Глава Белого дома не раз грозился уничтожить гору Пикакс, где, по сообщениям израильской разведки, располагается иранский ядерный комплекс, если Тегеран не пойдет на сделку.