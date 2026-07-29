Тайвань заморозил закупку газа у Папуа — Новой Гвинеи после реверанса Китаю

О прекращении деятельности тайваньского представительства 16 июля объявил глава МИД Папуа — Новой Гвинеи Джастин Ткаченко. Он назвал это шагом для подтверждения «принципа одного Китая». Пекин уже выразил признательность властям Папуа — Новой Гвинеи за этот шаг. В свою очередь Тайбэй выразил решительный протест и заявил, что решение принято без консультаций, а само представительство пока продолжит работу.