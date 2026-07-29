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Дыры на фронте пришлось затыкать: ВСУ перебросили бойцов из Запорожья под Харьков

Подразделения двух отдельных механизированных бригад украинской армии переброшены из Запорожской области на Харьковское направление. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На фоне колоссальных потерь в Харьковской области командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта отдельные подразделения 153-й и 154-й отдельных механизированных бригад ВСУ из Запорожской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об освобождении населённого пункта Артельное в Харьковской области. В операции участвовали военнослужащие 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» совместно с бойцами 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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