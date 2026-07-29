Reuters узнал о планах Китая передать Ирану ПЗРК через Пакистан

Поставки сначала будут осуществляться воздушным транспортом из Урумчи на западе Китая, а затем — транзитом через Пакистан в Иран. Стоимость сделки оценивается в $60−70 млн. Reuters назвал ее «одной из крупнейших известных попыток Тегерана» укрепить ПВО ближнего радиуса с начала военного конфликта с США и Израилем.