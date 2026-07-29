Reuters узнал о планах Китая передать Ирану ПЗРК через Пакистан

Китай планирует передать Ирану крупную партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом сообщает Reuters со ссылкой три источника.
Ожидается, что в ближайшие недели Тегеран получит первую партию. По словам собеседников, сделка предусматривает закупку от 300 до 400 ПЗРК, включая ракеты китайского производства QW-12 и FN-16. Она была заключена с гонконгской компанией Zhongqing Baoshang International Investment, утверждают источники агентства.
Поставки сначала будут осуществляться воздушным транспортом из Урумчи на западе Китая, а затем — транзитом через Пакистан в Иран. Стоимость сделки оценивается в $60−70 млн. Reuters назвал ее «одной из крупнейших известных попыток Тегерана» укрепить ПВО ближнего радиуса с начала военного конфликта с США и Израилем.
МИД КНР назвал сообщения о поставках китайских вооружений «совершенно безосновательными». «Китай неизменно играет роль в содействии миру и прекращении конфликта», — заявили там.
Пресс-служба вооруженных сил Пакистана (ISPR) также подчеркнула: «Домыслы о причастности Пакистана к поставкам Ирану средств ПВО из Китая абсолютно вымышлены и не соответствуют действительности».
25 июля США приостановили удары по Ирану, однако президент Дональд Трамп заявил, что они возобновятся, если переговоры не возымеют результата.
Весной телеканал NBC News сообщал, что сбитый в апреле над Ираном американский истребитель F-15Е, из-за которого США развернули спасательную операцию, мог быть поражен из ПЗРК китайского производства. Пекин опровергал поставки Ирану оружия.
На прошлой неделе президент Трамп заявил, что, по его мнению, Китай и Россия не оказывают Ирану военную поддержку. По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин и президент Владимир Путин заверили его, что не будет продавать оружие Ирану.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 23 июля заявил, что сообщения о неких подозрениях России в помощи Ирану в нанесении ударов по объектам США на Ближнем Востоке не могут являться поводом для комментариев.
В марте, после начала ударов США и Израиля по Ирану, в Кремле говорили, что не получали от Тегерана обращений об оказании помощи, в том числе вооружением.
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