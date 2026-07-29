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Забрать нельзя: Семьи не могут получить сотни тел бойцов ВСУ из моргов Черниговщины

Родственники погибших украинских военнослужащих не могут забрать их тела из моргов Черниговской области. Выдачу останков ограничивают действующие в регионе правила проведения похорон. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«В моргах Черниговской области продолжают находиться сотни останков уничтоженных солдат ВСУ, которых киевский режим запрещает единовременно отдавать родственникам. В регионе действует ограничение — не более пяти похорон военнослужащих в сутки», — говорится в сообщении.

Кроме того, собеседник агентства рассказал о двух мобилизованных весной бойцах ВСУ, которые скончались в Черниговской области из-за хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок. Также источник сообщил, что командир взвода охраны 134-го батальона охраны и обеспечения оперативного командования «Север» был уничтожен в результате российского удара.

Ранее сообщалось о первых случаях исчезновения мобилизованных военнослужащих 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области. Среди пропавших оказались мужчины старше 50 лет, которых ранее призвали на военную службу. Многие из них имели хронические заболевания, а часть военнослужащих страдала психическими расстройствами.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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