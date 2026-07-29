Забрать нельзя: Семьи не могут получить сотни тел бойцов ВСУ из моргов Черниговщины

Кроме того, собеседник агентства рассказал о двух мобилизованных весной бойцах ВСУ, которые скончались в Черниговской области из-за хронических заболеваний, не выдержав физических нагрузок. Также источник сообщил, что командир взвода охраны 134-го батальона охраны и обеспечения оперативного командования «Север» был уничтожен в результате российского удара.