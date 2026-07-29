Захарова назвала атаку Киева на иранское судно в Каспийском море терактом

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала атаку на иранское судно в Каспийском море, предпринятую киевским режимом, назвав произошедшие актом терроризма.
По словам дипломата, подобные действия выходят за рамки любых правовых и моральных норм.
«Это настоящий теракт. Современным языком теракт, с точки зрения, наверное, мировой практики — это теракт, который произрос из возрождающейся практики морского пиратства», — сказала представитель внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik.
Напомним, в минувшую субботу, 25 июля, МИД Ирана сообщил, что Киев в нарушение международных правил атаковал иранское торговое судно в Каспийском море. Сообщалось, что Тегеран планировал ответный удар по украинскому порту в ответ на атаку на свое судно, но конфликт удалось предотвратить благодаря переговорам.