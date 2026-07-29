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NYT: Иран рассматривал удар по украинскому порту

Согласно утверждениям американской газеты New York Times, ссылающейся на неназванных иранских и западных чиновников, Иран якобы прорабатывал возможность нанесения удара по морскому порту на территории Украины. Отмечается, что это рассматривалось в качестве ответной меры на атаку по иранскому судну. Как указывается в публикации, на текущий момент напряженность снизилась благодаря дипломатическим усилиям.

Источник: РИА "Новости"

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Ирана сообщили, что 25 июля украинская сторона совершила военное нападение на иранское торговое судно. В заявлении МИД Ирана уточняется, что в результате этой атаки один моряк погиб, еще один получил ранения.

В сообщении New York Times приводится следующая информация: «Иран рассматривал возможность атаки на морской порт на Украине в ответ на украинский удар по иранскому судну, но активность дипломатических усилий успокоила ситуацию на данный момент».

Как утверждает издание, источники, знакомые с разведывательными данными, ожидали, что Иран якобы мог запустить по Украине баллистическую ракету с малой боеголовкой. По их мнению, это было бы символическим жестом, направленным на «причинение относительно небольшого ущерба». В беседе с газетой другие чиновники заявляли, что целью, вероятно, стал бы один из украинских портов, расположенных на Черном море.

Во вторник министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с исполняющим обязанности главы украинского МИД Андреем Сибигой заявил о необходимости возмещения убытков, понесенных после удара Украины по иранскому торговому судну. Со слов Аракчи, Сибига утверждает, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным, и Украина не стремится к эскалации.

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