NYT: Иран рассматривал удар по украинскому порту

В сообщении New York Times приводится следующая информация: «Иран рассматривал возможность атаки на морской порт на Украине в ответ на украинский удар по иранскому судну, но активность дипломатических усилий успокоила ситуацию на данный момент».
Как утверждает издание, источники, знакомые с разведывательными данными, ожидали, что Иран якобы мог запустить по Украине баллистическую ракету с малой боеголовкой. По их мнению, это было бы символическим жестом, направленным на «причинение относительно небольшого ущерба». В беседе с газетой другие чиновники заявляли, что целью, вероятно, стал бы один из украинских портов, расположенных на Черном море.
Во вторник министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в разговоре с исполняющим обязанности главы украинского МИД Андреем Сибигой заявил о необходимости возмещения убытков, понесенных после удара Украины по иранскому торговому судну. Со слов Аракчи, Сибига утверждает, что нападение на иранское судно якобы было непреднамеренным, и Украина не стремится к эскалации.