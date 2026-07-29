NYT: Иран рассматривал удар по украинскому порту

Как утверждает издание, источники, знакомые с разведывательными данными, ожидали, что Иран якобы мог запустить по Украине баллистическую ракету с малой боеголовкой. По их мнению, это было бы символическим жестом, направленным на «причинение относительно небольшого ущерба». В беседе с газетой другие чиновники заявляли, что целью, вероятно, стал бы один из украинских портов, расположенных на Черном море.