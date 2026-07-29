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Трамп раздал «ачивки»: Член украинской делегации похвалился подарком из Овального кабинета

Во время встречи Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне заместителю главы офиса президента Украины Павлу Палисе вручили памятную президентскую медаль-монету. О полученном подарке он сообщил в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Из Овального кабинета вышел не только с самой большой монетой в своей коллекции, но и с большим оптимизмом по результатам встречи президентов Зеленского и Трампа», — написала он.

Вручённый сувенир представляет собой официальную президентскую медаль-монету (Challenge Coin). Такие знаки Дональд Трамп лично вручает участникам встреч, официальных визитов и других протокольных мероприятий. В центре памятной монеты размещён личный фамильный герб с надписью «Donald J. Trump». По окружности указаны слова «President of the United States», а также обозначены оба президентских срока — «45th & 47th».

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Американский лидер назвал обе встречи «очень успешными», однако раскрывать детали обсуждений не стал.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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