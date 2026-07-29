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WSJ раскрыла подробности встречи Трампа и Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху несколько месяцев добивался личной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, визит в Вашингтон проходил в непростой атмосфере.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Источники издания отмечают, что Нетаньяху прибыл в США, «обладая значительно меньшим политическим весом и влиянием, чем во время предыдущих визитов». По их словам, израильский лидер действовал крайне осторожно и тщательно продумывал каждую деталь, стараясь предугадать, что именно Трамп захочет обсудить или что может его разозлить.

Напряжение между политиками нарастало в течение нескольких недель. Как пишет WSJ, еще в конце прошлой недели было неясно, согласится ли американский лидер вообще на переговоры с Нетаньяху.

Чтобы встреча все же состоялась, администрация Трампа выдвинула условие: израильский премьер должен был предпринять шаги и на деле доказать серьезность его намерений в продвижении мирного урегулирования кризисов в Ливане и секторе Газа при помощи США. Об этом рассказали чиновники и источники газеты.

Серьезным ударом для Нетаньяху стала недавняя смерть сенатора Линдси Грэма*. Республиканец долгое время выступал в роли посредника между израильским премьером и Трампом, говорится в материале.

Сама встреча продлилась около часа. После ее завершения Нетаньяху назвал беседу «одной из лучших», которые у него когда-либо были с президентом США.

В свою очередь, Дональд Трамп опубликовал короткий пост в Truth Social, в котором сообщил о продуктивных переговорах с Биньямином Нетаньяху. «Это была очень хорошая встреча. Безусловно, было обсуждено очень много важных вопросов», — написал американский лидер, не раскрыв подробностей.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

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