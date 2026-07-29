WSJ раскрыла подробности встречи Трампа и Нетаньяху

Источники издания отмечают, что Нетаньяху прибыл в США, «обладая значительно меньшим политическим весом и влиянием, чем во время предыдущих визитов». По их словам, израильский лидер действовал крайне осторожно и тщательно продумывал каждую деталь, стараясь предугадать, что именно Трамп захочет обсудить или что может его разозлить.