Токаев выступит на открытии «Игр будущего — 2026»: в Астану приедут три президента

С 29 июля по 9 августа 2026 года в Астане пройдет масштабный международный спортивный турнир «Игры будущего-2026», который привлечет внимание всего мира. В связи с этим полиция столицы переходит на усиленный режим. Отмечалось, что на протяжении всего турнира полицейские будут круглосуточно обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность граждан и профилактику правонарушений. Также горожан и гостей предупредили, что на отдельных улицах возможно временное ограничение движения транспорта.