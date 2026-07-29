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Токаев выступит на открытии «Игр будущего — 2026»: в Астану приедут три президента

Сегодня, 29 июля 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на церемонии открытия международного мультиспортивного турнира «Игры будущего — 2026», сообщает Zakon.kz.

Источник: Akorda.kz

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды.

«Участниками состязаний, которые пройдут с 29 июля по 9 августа в Астане, станут более 800 спортсменов из 34 стран», — говорится в информации, распространенной в среду.

Также сообщается, что в церемонии открытия примут участие:

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

С 29 июля по 9 августа 2026 года в Астане пройдет масштабный международный спортивный турнир «Игры будущего-2026», который привлечет внимание всего мира. В связи с этим полиция столицы переходит на усиленный режим. Отмечалось, что на протяжении всего турнира полицейские будут круглосуточно обеспечивать охрану общественного порядка, безопасность граждан и профилактику правонарушений. Также горожан и гостей предупредили, что на отдельных улицах возможно временное ограничение движения транспорта.

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