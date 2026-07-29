Дрозденко оценил ситуацию с топливом в Ленобласти

Из действующих в Ленобласти 359 АЗС 65 временно приостановили работу. Это было связано с ростом цен на бирже и ограничениями мелкооптовых закупок у независимых сетей. При этом на заправках крупных нефтяных компаний топливо присутствует. Снимаются постепенно и ограничения: ряд компаний, например, «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть», убирают лимиты, которые были нужной мерой для борьбы с перекупщиками и спекулятивным спросом.