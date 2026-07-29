Дрозденко оценил ситуацию с топливом в Ленобласти

В Ленобласти на АЗС крупных компаний топливо присутствует. Об этом написал в соцсетях губернатор Александр Дрозденко.
Накануне глава региона встретился с участниками топливного рынка. По итогам совещания отметил, что поставщики топлива высказывают осторожный оптимизм. И добавил, что в Ленинградской области пик топливного кризиса прошёл. Несмотря на беспрецедентное давление нефтяные компании сумели удержать систему от сбоя и перестроить логистику, а также обеспечить бесперебойные поставки для приоритетных потребителей — экстренных служб, сельского хозяйства и общественного транспорта.
Из действующих в Ленобласти 359 АЗС 65 временно приостановили работу. Это было связано с ростом цен на бирже и ограничениями мелкооптовых закупок у независимых сетей. При этом на заправках крупных нефтяных компаний топливо присутствует. Снимаются постепенно и ограничения: ряд компаний, например, «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть», убирают лимиты, которые были нужной мерой для борьбы с перекупщиками и спекулятивным спросом.
Дрозденко подчеркнул, что в Ленинградской области не вводились никакие системные ограничения — система «чёт/нечет», QR-коды или другие модели. Острую фазу удалось пройти без таких решений.
Самая сложная обстановка сохраняется в Лодейнопольском и Подпорожском районах. Дрозденко попросил крупные компании «взять на буксир» местные АЗС и обеспечивать их топливом, чтобы местные жители могли спокойно заправляться.