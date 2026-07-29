ФСБ сообщила о вербовке Украиной молодежи через чат-бот «Дайвинчик»

ФСБ установила, что украинские спецслужбы через чат-бот «Дайвинчик» под видом девушек знакомились с молодыми россиянами, получали от них геолокации мест для встреч, обычно у ТЦ или социально значимых объектов. Затем злоумышленники присылали фишинговые ссылки для оплаты билетов в кино и на концерты или подарков.