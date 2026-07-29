ФСБ сообщила о вербовке Украиной молодежи через чат-бот «Дайвинчик»

С июля 2025 года 46 молодых людей были завербованы украинскими спецслужбами через чат-бота знакомств в мессенджере Telegram — «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья», сообщила пресс-служба ФСБ.
Согласно сообщению спецслужбы, чат-бот использовался «для вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность путем обмана и психологической обработки».
46 человек, которых украинские спецслужбы завербовали через «Дайвинчик», задержали в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Чувашии, Башкирии, Алтайском крае, Белгородской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской и Ярославской областях. Задержанные были в возрасте от 12 до 22 лет.
Задержанные, как пишет ФСБ, по заданиям украинских спецслужб совершали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов, поджоги объектов транспорта, энергетики, связи и кредитно-финансовой сферы, а также выполняли функции курьеров, доставляя денежные средства обманутых граждан в криптообменные пункты для зачисления на подконтрольные Украине счета.
ФСБ установила, что украинские спецслужбы через чат-бот «Дайвинчик» под видом девушек знакомились с молодыми россиянами, получали от них геолокации мест для встреч, обычно у ТЦ или социально значимых объектов. Затем злоумышленники присылали фишинговые ссылки для оплаты билетов в кино и на концерты или подарков.
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