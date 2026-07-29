Медведев о подготовке мобилизации: «Это лживая провокация»

Слухи о подготовке осенней мобилизации в России — это «часть пропаганды в преддверии выборов». Такое заявление 28 июля сделал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооружённых сил РФ военнослужащими по контракту.
«По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены, — заявил Медведев. — Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: “Не жди мобилизации, иди служить за деньги”. Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом».
Он также добавил, что «в мобилизации нет никакой необходимости».
«Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса. Воевать там просто некому. А своих граждан они отлавливают, как свиней, бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано», — уточнил он.
В начале своего доклада Медведев сообщил, что контракты для прохождения военной службы за первые 6 месяцев текущего года заключили около 200 тысяч человек. «Кроме того, более 16 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции. Набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступили на службу около 40 тысяч военнослужащих», — доложил Медведев.