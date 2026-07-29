Медведев о подготовке мобилизации: «Это лживая провокация»

«По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены, — заявил Медведев. — Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: “Не жди мобилизации, иди служить за деньги”. Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом».