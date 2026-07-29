ФСБ призвала добровольно отказаться от совершения терактов — официальное заявление

Ранее в Кемеровской области жителя Прокопьевска приговорили к 12 годам лишения свободы по делам об участии в запрещённой террористической организации, оправдании терроризма и реабилитации нацизма. Суд признал 24-летнего жителя Кузбасса виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса. С 2023 года он состоял в националистической организации и более года администрировал канал в мессенджере. Там он публиковал материалы, которые, как утверждает суд, пропагандировали деятельность запрещённого объединения.