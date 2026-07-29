Что известно об атаках БПЛА на регионы России. Главное

Ночью 29 июля российские регионы подверглись атаке беспилотников, в некоторых объявляли ракетную опасность. В Таганроге при падении обломков ракеты на дом погибла женщина.
Данные Минобороны о ночных атаках.
Всего над Россией за ночь сбили 295 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Крыма, Чувашии, Татарстана и над акваториями Азовского и Черного морей.
Что известно о последствиях атак в регионах.
В Таганроге в Ростовской области в ночь на 29 июля объявили ракетную опасность. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, пострадал мужчина. По словам главы города Светланы Камбуловой, повреждены несколько частных домов и коммерческих предприятий. Также Слюсарь сообщил об уничтожении около 60 беспилотников в регионе, обломки БПЛА обнаружили «на территории производственных организаций» и морского порта.
Губернатор Рязанской области Павел Малков, рассказывая об отражении массовой атаки дронов, сообщил о возгорании на территории одного из предприятий. Из-за падения обломков БПЛА произошли возгорания на промышленных территориях, госпитализированы шесть человек. В Рязани в соответствии с требованиями безопасности эвакуировали логистический объект Wildberries, сообщила пресс-служба RWB.
В Белгородской области в районе поселка Октябрьский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, погиб мужчина.
Где еще объявляли воздушную тревогу.
Ракетную опасность этой ночью объявляли в Калужской области, угрозу атаки БПЛА — в Московской, Липецкой, Ивановской областях, в Чувашии и Удмуртии.
Ограничения в аэропортах.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Тамбова, Сочи, Саратова, Пензы, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Геленджика, Казани, Кирова, Ижевска.