Пентагон одобрил сделку с General Dynamics на девять подлодок «Вирджиния»

Пентагон одобрил контракт с аэрокосмической и оборонной компанией General Dynamics на строительство девяти ударных подводных лодок нового поколения, несмотря на срывы сроков по предыдущему заказу, сообщает Bloomberg.
Замминистра обороны по закупкам Майкл Даффи подтвердил, что сделка с фиксированной ценой на девять подлодок класса «Вирджиния» серии Block VI соответствует всем законодательным требованиям США. Стоимость нового контракта не раскрывается, однако предыдущий заказ на девять субмарин серии Block V оценивался в $22,5 млрд. По словам Даффи, многолетний контракт позволит сэкономить около $2,4 млрд.
«[Пентагон] предпринимает необходимые шаги для заключения многолетнего контракта», — отметил замминистра.
Представители ВМС США и General Dynamics отказались комментировать новую сделку. При этом сама компания планирует опубликовать финансовый отчет в среду, 29 июля.
Как передает Bloomberg, подводные лодки класса «Вирджиния» должны обеспечить США решающее преимущество в возможном конфликте с Китаем. Впрочем, программа сопровождается перерасходом средств и задержками. Так, в мае комитет Палаты представителей по вооруженным силам отмечал, что темпы строительства подлодок серии Block V отстают от графика, предусматривающего ввод в строй более двух субмарин ежегодного.
Подводные лодки типа «Вирджиния» — многоцелевые атомные подводные лодки ВМС США четвертого поколения. Предназначены для борьбы с подводными лодками на глубине и для прибрежных операций.
В прошлом году, в ходе торжественных мероприятий, посвященных 250-летию ВМС США, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что строительство новой атомной подводной лодки класса «Вирджиния» начнется в декабре 2025 года. Свое заявление он сделал на борту авианосца Harry S. Truman.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».