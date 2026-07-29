Пентагон одобрил сделку с General Dynamics на девять подлодок «Вирджиния»

Замминистра обороны по закупкам Майкл Даффи подтвердил, что сделка с фиксированной ценой на девять подлодок класса «Вирджиния» серии Block VI соответствует всем законодательным требованиям США. Стоимость нового контракта не раскрывается, однако предыдущий заказ на девять субмарин серии Block V оценивался в $22,5 млрд. По словам Даффи, многолетний контракт позволит сэкономить около $2,4 млрд.