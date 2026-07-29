Иран отклонил план Омана по управлению Ормузским проливом

Согласно их данным, Оман выдвинул временный план, который предполагал равный контроль над стратегическим водным путем. Однако иранская сторона выдвинула встречное условие: львиная доля акватории, критически важной для глобальных поставок нефти, должна остаться под ее управлением.
Как отмечает WSJ, такой шаг Тегерана ставит под сомнение перспективы быстрого возобновления диалога с США по урегулированию конфликта.
«Входящий морской коридор должен быть полностью под контролем Ирана, в то время как часть выходящего транспортного коридора может оставаться под контролем Омана», — подчеркнул Гарибабади.
Замминистра уточнил, что переход к следующему этапу диалога с США возможен только если Оман примет иранское предложение.