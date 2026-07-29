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Иран отклонил план Омана по управлению Ормузским проливом

Тегеран отклонил предложение Маската о совместном управлении Ормузским проливом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Согласно их данным, Оман выдвинул временный план, который предполагал равный контроль над стратегическим водным путем. Однако иранская сторона выдвинула встречное условие: львиная доля акватории, критически важной для глобальных поставок нефти, должна остаться под ее управлением.

Как отмечает WSJ, такой шаг Тегерана ставит под сомнение перспективы быстрого возобновления диалога с США по урегулированию конфликта.

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил газете, что страна не перейдет к следующему раунду переговоров с Вашингтоном, если Оман не поддержит иранский вариант. По его словам, предложенный Маскатом план «не решает проблемы безопасности Ирана».

«Входящий морской коридор должен быть полностью под контролем Ирана, в то время как часть выходящего транспортного коридора может оставаться под контролем Омана», — подчеркнул Гарибабади.

Замминистра уточнил, что переход к следующему этапу диалога с США возможен только если Оман примет иранское предложение.

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