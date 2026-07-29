В Рязани по требованиям безопасности эвакуировали объект Wildberries

Логистический объект Wildberries эвакуировали в Рязани в соответствии с требованиями безопасности, сообщила пресс-служба RWB в телеграм-канале.
После атаки беспилотников 29 июля шесть человек госпитализировали в Рязанской области, угрозы их жизни нет. Также на фоне атаки дронов там произошел пожар на территории одного из предприятий.
Накануне, 28 июля, силы противовоздушной обороны уничтожили над Рязанской областью четыре беспилотника.
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