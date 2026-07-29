Эксперт оценил вероятность войны дронов между Ираном и Украиной

Ранее американская газета New York Times, опираясь на данные неназванных иранских и западных чиновников, сообщила о том, что Тегеран якобы изучал сценарий удара по морскому порту на Украине. По информации издания, такой шаг рассматривался как ответная реакция на атаку, совершенную против иранского судна. В публикации также отмечается, что сейчас уровень напряженности получилось снизить — этого удалось добиться благодаря дипломатическим каналам.