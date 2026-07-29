Эксперт считает, что Тегеран способен дать ответ Киеву на атаку торгового судна. По его словам, у Исламской Республики хватит ресурсов, чтобы организовать масштабные беспилотные атаки. Самонкин напомнил, что союзники Ирана присутствуют буквально в каждой точке планеты.
«Не обязательно запускать БПЛА из Персидского залива, чтобы они летели практически до Евразийского материка: достаточно просто набрать свою лояльную команду в других странах и устроить Украине террористический ад по полной программе при помощи различных военных провокаций», — уточнил собеседник NEWS.ru.
По мнению аналитика, сам факт нападения на иранское торговое судно лишь подтверждает предположения о неадекватности лидера Украины Владимира Зеленского и украинских дипломатов.
«Они не понимают, что такое внешняя политика и исламский мир. Может произойти усиление группировок на западном направлении», — сказал Самонкин.
Ранее американская газета New York Times, опираясь на данные неназванных иранских и западных чиновников, сообщила о том, что Тегеран якобы изучал сценарий удара по морскому порту на Украине. По информации издания, такой шаг рассматривался как ответная реакция на атаку, совершенную против иранского судна. В публикации также отмечается, что сейчас уровень напряженности получилось снизить — этого удалось добиться благодаря дипломатическим каналам.