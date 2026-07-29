Зима уже стучится: Эксперт оценил, с каким энергобагажом Украина к ней подходит

Эксперт также заявил, что в подземных газовых хранилищах находится около 7 млрд куб. м газа при критическом минимуме в 13,2 млрд куб. м. Запасов энергетического угля, по его словам, объёмом 2,2 млн тонн хватит только на лето и осень.