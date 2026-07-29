Павла Дурова объявили в международный розыск

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявлен в международный розыск по делу о содействии терроризму. Об этом РБК сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Он объявляется в международный розыск», — сказано в сообщении.
Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса). В качестве наказания по этой статье предусмотрено от 7 до 15 лет лишения свободы.
Как пояснили в ФСБ, администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями для проведения в России диверсий, терактов и массовых убийств. Кроме того, мессенджер используют кибермошенники, чья деятельность повлекла за собой многомиллиардный материальный ущерб.
ФСБ также выявила, что украинские спецслужбы использовали чат-бот для знакомств «Дайвинчик» в Telegram для вовлечения молодежи в диверсионно-террористическую деятельность.
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