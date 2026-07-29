Минобороны России сообщило о новом ударе по порту в Николаеве

Вооруженные силы России всю неделю наносят удары по объектам портовой инфраструктуры Украины. 27 июля ВС РФ ударили беспилотниками по сухогрузам в порту Николаева. 28 июля в порту также были поражены объекты перевалочного комплекса, задействованные в доставке и хранении грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами.