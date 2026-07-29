Семейный поворот: Сестра Грэма* пропустила голосование по антироссийским санкциям своего брата

Дарлин Грэм, временно занявшая место своего умершего брата-сенатора Линдси Грэма* в Сенате США, не стала участвовать в голосовании по законопроекту о новых санкциях против России и Ирана. Имя Дарлин оказалось среди двух сенаторов, которые не приняли участия в процедурном голосовании по законопроекту о санкциях, выяснил корреспондент РИА «Новости» после изучения протоколов.