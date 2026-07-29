В Бодайбо обновляют инфраструктуру после ЧС и готовятся к отопительному сезону

IrkutskMedia, 29 июля. Подготовку Бодайбо к предстоящему отопительному сезону обсудили на совещании в правительстве Иркутской области под руководством губернатора Игоря Кобзева, доложил министр жилищной политики и энергетики Приангарья Александр Матвиевский. В настоящее время в городе продолжают обновлять коммунальную инфраструктуру и готовится к отопительному периоду 2026−2027 годов, сообщает пресс-служба облправительства.
Игорь Кобзев отметил, что на минувшей неделе посещал Бодайбо и лично проверил, как ведутся восстановительные работы после ЧС. По его словам, процесс идет, но еще предстоит сделать многое.
«Ремонты и испытания коммунальной системы необходимо завершить до начала отопительного периода. И самое главное — оставаться в диалоге с жителями, на заседании еще раз напомнил коллегам, что при выезде в территорию проводить встречи с людьми — обязательно», — отметил Игорь Кобзев.
Как доложил глава МинЖКХ региона, из регионального бюджета предусмотрели 16,9 млн рублей для Бодайбо. На эти средства закупят котельное и котельно-вспомогательное оборудование: котлы с топками и запасными частями для трех котельных и комплекты дымососов для одной котельной. По словам министра, благодаря новому оборудованию удастся обеспечить надежное теплоснабжение потребителей и повысить резерв мощности источников тепла.
В рамках восстановления коммунальной инфраструктуры в зоне ЧС заключено шесть контрактов по ремонту сетей тепловодоснабжения. Суммарная длина участков, которые восстановят, — свыше 2,2 тысячи погонных метра. Специалисты заменят и обновят водоводы и теплотрассы с подземной прокладкой.
Уточняется, что подрядчики работают на большинстве объектов. Кроме того, ремонтные работы развернуты собственными силами МУП «Тепловодоканал» на объектах с протяженностью участков свыше тысячи погонных метров. Таким образом, общая протяженность обновления сетей составляет более 3,2 тысячи погонных метра. Срок завершения всех работ — середина сентября.
«До начала отопительного периода запланировано проведение гидравлических испытаний и техническое обследование как вновь построенных, так и восстановленных сетей. Кроме того, были проведены учения по реагированию на чрезвычайную ситуацию, связанную с коммунальной аварией, выявлены недочеты, над исправлением которых сейчас ведется работа», — подчеркнул Александр Матвиевский.
Губернатор Игорь Кобзев поручил повторно провести учения по ликвидации коммунальной аварии в Бодайбо. Министерству жилищной политики и энергетики поручено вновь посетить Бодайбо с рабочей поездкой для контроля за ходом ремонта коммунальной системы города и подготовки к отопительному периоду. Заместителю Председателя Правительства Александру Галкину — также повторно посетить Бодайбо для контроля процессов переселения граждан из аварийного жилья и капитального ремонта домов, попавших зимой в зону ЧС.
Ранее сообщалось, что в прокуратуре Иркутской области обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону. Прокурор региона Сергей Паволин провел рабочую встречу с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым. Особое внимание уделено вопросам устранения последствий аварии, произошедшей на объектах ЖКХ прошедшей зимой в Бодайбо.