В Бодайбо обновляют инфраструктуру после ЧС и готовятся к отопительному сезону

Как доложил глава МинЖКХ региона, из регионального бюджета предусмотрели 16,9 млн рублей для Бодайбо. На эти средства закупят котельное и котельно-вспомогательное оборудование: котлы с топками и запасными частями для трех котельных и комплекты дымососов для одной котельной. По словам министра, благодаря новому оборудованию удастся обеспечить надежное теплоснабжение потребителей и повысить резерв мощности источников тепла.