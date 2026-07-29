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КСИР заявил о взрыве и пожаре на танкере в Ормузском проливе

Один из трех нефтяных танкеров взорвался и загорелся при попытке пройти через Ормузский пролив без согласования с Ираном, еще два судна развернулись, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает Tasnim.

Источник: РБК

Один из трех нефтяных танкеров взорвался и загорелся при попытке пройти через Ормузский пролив без согласования с Ираном, еще два судна развернулись, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает Tasnim.

По утверждению КСИР, три танкера пытались пройти по заминированному и небезопасному маршруту на юге пролива. После взрыва и сильного пожара на одном судне два других танкера развернулись и пошли обратно.

В корпусе заявили, что суда выбрали этот маршрут по призыву американских военных. КСИР также сообщил, что Ормузский пролив останется закрытым для нефтяных танкеров, пока США продолжают военные действия в регионе.

В ночь на 12 июля КСИР объявил о полном закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в регионе. Иранская сторона заявила, что до этого момента ни одному судну не разрешат проход через пролив.

Позднее КСИР сообщал о подрыве и возгорании двух нефтяных танкеров, которые, по версии корпуса, пытались пройти по заминированной части пролива. Иранские военные также заявляли об ударах ракетами и беспилотниками по четырем судам.

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