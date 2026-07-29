Париж и Лондон отвергли инициативу Хегсета по Ормузскому проливу

Глава Пентагона Пит Хегсет призывает европейских союзников взять на себя руководство коалицией. Ее задача — разминировать пролив и обеспечить сопровождение торговых судов. США и Великобритания также обсуждают проведение международной конференции в Лондоне по вопросу деятельности коалиции, но собеседники издания не ждут быстрого прогресса.
Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг четко обозначил позицию Лондона: страна не принимала и не будет принимать участие в наступательных операциях США против Ирана. При этом британский министр подчеркнул свою поддержку усилий по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что контроль над Ормузским проливом перешел к Соединенным Штатам. По его словам, через пролив следуют лишь те суда, которым разрешили это американцы. «Иран не контролирует пролив, мы контролируем пролив», — отметил американский лидер.
У Ирана другая позиция. Там настаивают, что проход по Ормузскому проливу невозможен без разрешения Тегерана. 29 июля стало известно, что один из трех нефтяных танкеров взорвался и загорелся при попытке пройти через Ормуз, еще два судна вернулись в порты. В КСИР отметили, что танкеры выбрали этот маршрут по призыву американских военных. КСИР также сообщил, что Ормузский пролив останется закрытым для коммерческих судов, пока США продолжают военную кампанию на Ближнем Востоке.