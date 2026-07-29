Париж и Лондон отвергли инициативу Хегсета по Ормузскому проливу

У Ирана другая позиция. Там настаивают, что проход по Ормузскому проливу невозможен без разрешения Тегерана. 29 июля стало известно, что один из трех нефтяных танкеров взорвался и загорелся при попытке пройти через Ормуз, еще два судна вернулись в порты. В КСИР отметили, что танкеры выбрали этот маршрут по призыву американских военных. КСИР также сообщил, что Ормузский пролив останется закрытым для коммерческих судов, пока США продолжают военную кампанию на Ближнем Востоке.