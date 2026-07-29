Медведев назвал провокацией слухи о планирующейся в России мобилизации

На следующий день в своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что у Украины есть «достоверные разведданные» о том, что Россия готовит волну мобилизации на осень. Еще через день он также заявил, что, кроме мобилизации, Москва собирается привлечь к участию еще 30 тыс. военных из КНДР, для которых с июня якобы готовится инфраструктура в Воронежской области. 27 июля президент Украины объявил, что новая волна мобилизации в России якобы планируется после выборов в Госдуму РФ.