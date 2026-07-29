Володин объяснил, почему мигрантов стали чаще выдворять из РФ

«43 700 мигрантов было выдворено из нашей страны за нарушение законодательства Российской Федерации в первом полугодии 2026 года. Это на 65,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — написал Володин в своем канале в Max.
Политик обратил внимание на ключевое изменение в процедуре. До 2025 года выдворение было возможно только через суд. Однако в феврале 2025 года заработал федеральный закон, который передал МВД право принимать такие решения без судебного разбирательства.
Вячеслав Володин также напомнил, что на прошлой неделе парламентарии приняли еще один закон. Он существенно — более чем в два раза — расширил список статей Кодекса об административных правонарушениях, за которые теперь грозит выдворение.
Раньше такая санкция применялась за нарушения по 22 статьям КоАП. В их число входили: незаконный оборот наркотиков; пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений; нарушение иммиграционных правил и режима Государственной границы.
Теперь же мигрантов будут выдворять за нарушение 45 статей.
В обновленный перечень попали:
- неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции или военнослужащего при охране границы;
- распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность;
- нарушение общественного порядка;
- публичные действия, дискредитирующие использование Вооруженных сил РФ;
- призывы к введению или продлению санкций против России, ее граждан или компаний;
- дискриминация — нарушение прав человека в зависимости от пола, расы, национальности, языка, возраста или отношения к религии.