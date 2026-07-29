В Малайзии ликвидированы два синдиката онлайн-мошенников

Полиция малайзийского штата Джохор провела операцию по ликвидации двух преступных синдикатов, которые занимались онлайн-мошенничествами. Как сообщает The Straits Times, в ходе операции задержаны 335 человек, из них 309 — граждане Китая. Поиски руководителей синдикатов продолжаются.
По словам полицейских, у многих задержанных уже был опыт работы в мошеннических онлайн-центрах за рубежом. Синдикаты в основном занимались мошенничеством с инвестициями в криптовалюты и любовными мошенничествами. Главными жертвами схем оказывались граждане Китая и Индонезии, отметили в полиции.
Оба синдиката арендовали помещения для работы в особой финансовой зоне Форест-Сити. Всего у мошенников было 27 квартир и пять бунгало. В ходе обысков в этих помещениях полиция изъяла около 1,9 тыс. электронных устройств, включая 313 компьютеров, 1,5 тыс. мобильных телефонов, 17 ноутбуков и десять модемов.