Дипломат напомнила, что фестиваль популярной музыки в Юрмале зародился, когда Латвия находилась в составе Советского Союза. Именно благодаря композитору Раймонду Паулсу, по её словам, состоялась карьера и самой Вайкуле, и Аллы Пугачёвой.
Теперь же сейм республики запрещает песни Паулса, поскольку когда-то их исполняли артисты, попавшие в латвийские санкционные списки. Захарова охарактеризовала происходящее как абсолютное зазеркалье и тотальный конец свободы с демократией.
Она заявила, что это финал логики, правды, чести и морали. По её мнению, Рига бьёт по своим, уничижает собственных деятелей культуры и ставит их на колени.
Дипломат подчеркнула, что нельзя отвергать собственное прошлое и делать вид, будто ничего хорошего в нём не было. При этом она указала, что созданный в СССР фестиваль латвийская сторона никак не может завершить, продолжая мучить и себя, и окружающих.
Фестиваль «Рандеву» был организован Вайкуле в 2022 году как акция в пользу Украины. Организаторы утверждали, что отправляют часть выручки ВСУ.
Недавно латвийский сейм одобрил поправки, запрещающие радиостанциям транслировать произведения авторов, внесённых в национальные или европейские санкционные списки. Ограничения затронули и творчество Раймонда Паулса — из эфира могут убрать восемь его композиций, связанных с подсанкционными российскими исполнителями.
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