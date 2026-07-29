По мнению генерала, единственная скрытая цель британцев в этой ситуации — взять под контроль Западную Украину. Он пояснил, что именно этот регион проще всего использовать для влияния на настроения местных жителей. Липовой допускает, что западные области попытаются занять под предлогом защиты конституционного строя и гуманитарной помощи.