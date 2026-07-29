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Количество кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы сократилось до 5

Количество желающих получить мандат депутата Волгоградской облдумы на предстоящих дополнительных.

Количество желающих получить мандат депутата Волгоградской облдумы на предстоящих дополнительных выборах сократилось с 6 до 5 человек. По данным облизбиркома, с предвыборной дистанции по собственному желанию сошел Анатолий Ключевский, житель Москвы, который баллотировался от партии пенсионеров. В ИКВО пояснили, что партия, лишившаяся кандидата, уже не сможет выдвинуть другого претендента, так как процесс регистрации уже завершился.

Напомним, о своем участии в выборах по Кировскому одномандатному округу № 18 заявили представители партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, партия пенсионеров и самовыдвиженец.

Ранее сообщалось, что вакантное место в областной думе образовалось после того, как ее со скандалом покинул Станислав Коротков. Экс-депутата уличили в нарушении антикоррупционных запретов — он вел бизнес, занимая оплачиваемую должность в регпарламенте. После снятия депутатского статуса неприятности у Короткова не закончились. Суд лишил его активов более чем на 164 миллиона рублей. Под арест до решения суда в законную силу попали объекты недвижимости, расположенные в разных регионах России.

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