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Нетаньяху подтвердил визит в Нью-Йорк вопреки ордеру МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что собирается посетить Нью-Йорк в сентябре, проигнорировав призыв мэра города Зохрана Мамдани арестовать его на основании ордера Международного уголовного суда. Об этом пишет New York Post.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Прежде всего, я еду в Нью-Йорк. Я определенно поеду туда. Я скажу правду перед этим, знаете ли, разжигающим ненависть выборным должностным лицом, которое настраивает одних ньюйоркцев против других», — приводит слова Нетаньяху NYP.

До этого градоначальник Зохран Мамдани признал, что у него нет полномочий самостоятельно задержать израильского премьера по запросу МУС — для этого потребуется содействие федеральных властей. По его словам, администрация города проанализировала все законные способы реагирования на ордер.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, жестко отверг саму возможность ареста. На своей странице в Truth Social он написал, что Нетаньяху «не будет арестован никоим образом, ни в какой форме, ни в каком виде, пока он находится в Соединенных Штатах».

Напомним, 28 июля 2026 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры в пресс-службе главы Белого дома назвали позитивными и продуктивными.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер против Нетаньяху в ноябре 2024 года. Премьера Израиля обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с боевыми действиями в секторе Газа. Израиль отвергает эти обвинения.

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