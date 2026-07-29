Нетаньяху подтвердил визит в Нью-Йорк вопреки ордеру МУС

«Прежде всего, я еду в Нью-Йорк. Я определенно поеду туда. Я скажу правду перед этим, знаете ли, разжигающим ненависть выборным должностным лицом, которое настраивает одних ньюйоркцев против других», — приводит слова Нетаньяху NYP.
До этого градоначальник Зохран Мамдани признал, что у него нет полномочий самостоятельно задержать израильского премьера по запросу МУС — для этого потребуется содействие федеральных властей. По его словам, администрация города проанализировала все законные способы реагирования на ордер.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, жестко отверг саму возможность ареста. На своей странице в Truth Social он написал, что Нетаньяху «не будет арестован никоим образом, ни в какой форме, ни в каком виде, пока он находится в Соединенных Штатах».
Напомним, 28 июля 2026 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры в пресс-службе главы Белого дома назвали позитивными и продуктивными.
Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер против Нетаньяху в ноябре 2024 года. Премьера Израиля обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, связанных с боевыми действиями в секторе Газа. Израиль отвергает эти обвинения.