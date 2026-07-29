Нетаньяху подтвердил визит в Нью-Йорк вопреки ордеру МУС

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, жестко отверг саму возможность ареста. На своей странице в Truth Social он написал, что Нетаньяху «не будет арестован никоим образом, ни в какой форме, ни в каком виде, пока он находится в Соединенных Штатах».