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Политолог: Зеленский пытается угодить Израилю и США

Вполне возможно, что действия украинских боевиков в Ираке и удары ВСУ по иранскому судну в Каспии — это действия из одного порядка. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал политолог Кирилл Семенов, комментируя задержание в Ираке группировки боевиков, работавших на украинскую разведку.

Авторы и эксперты
Кирилл Семенов
Политолог
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее сотрудники иракских спецслужб задержали группу боевиков, совершавших нападения на объекты на территории Ирака по заданию украинской разведки. Об этом сообщил советник премьер-министра страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди. До этого сообщалось, что Украина атаковала иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.

По мнению Семенова, действия Украины в Ираке и атаку торгового судна в Каспии можно рассматривать в одном контексте.

Все это можно расценивать как попытку [президента Украины Владимира] Зеленского играть на стороне Израиля и США, и даже больше на стороне Израиля, чем США.

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

Атаки террористов в Ираке могут быть использованы против проиранских группировок, действующих в стране, отмечает Семенов. По мнению эксперта, иракских курдов, воевавших на стороне ВСУ, могли использовать как подготовленные кадры для проведения операций в Ираке уже в интересах Израиля.

Таким образом может складываться некий украино-израильский тандем по противодействию Ирану.

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

Киев стремится позиционировать себя как ключевого союзника Вашингтона и Тель-Авива в противостоянии с Ираном, рассчитывая таким образом заручиться их поддержкой и получить дополнительные преференции, резюмирует Семенов.

Накануне в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, американский президент провел переговоры с Владимиром Зеленским. Позже в Truth Social он написал, что обсудил много вопросов с главой киевского режима, отметив, что встреча прошла хорошо.

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