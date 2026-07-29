Политолог: Зеленский пытается угодить Израилю и США

Ранее сотрудники иракских спецслужб задержали группу боевиков, совершавших нападения на объекты на территории Ирака по заданию украинской разведки. Об этом сообщил советник премьер-министра страны по национальной безопасности Касем аль-Абуди. До этого сообщалось, что Украина атаковала иранское торговое судно в акватории Каспийского моря.
По мнению Семенова, действия Украины в Ираке и атаку торгового судна в Каспии можно рассматривать в одном контексте.
Все это можно расценивать как попытку [президента Украины Владимира] Зеленского играть на стороне Израиля и США, и даже больше на стороне Израиля, чем США.
Атаки террористов в Ираке могут быть использованы против проиранских группировок, действующих в стране, отмечает Семенов. По мнению эксперта, иракских курдов, воевавших на стороне ВСУ, могли использовать как подготовленные кадры для проведения операций в Ираке уже в интересах Израиля.
Таким образом может складываться некий украино-израильский тандем по противодействию Ирану.
Киев стремится позиционировать себя как ключевого союзника Вашингтона и Тель-Авива в противостоянии с Ираном, рассчитывая таким образом заручиться их поддержкой и получить дополнительные преференции, резюмирует Семенов.
Накануне в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Кроме того, американский президент провел переговоры с Владимиром Зеленским. Позже в Truth Social он написал, что обсудил много вопросов с главой киевского режима, отметив, что встреча прошла хорошо.