Политолог: Зеленский пытается угодить Израилю и США

Вполне возможно, что действия украинских боевиков в Ираке и удары ВСУ по иранскому судну в Каспии — это действия из одного порядка. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал политолог Кирилл Семенов, комментируя задержание в Ираке группировки боевиков, работавших на украинскую разведку.