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Захарова предупредила о рисках утечки оружия Киева в руки мафии

Москва заранее прогнозировала, что европейские страны не смогут взять под контроль действия киевского режима. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Поводом для комментария стала информация о том, что итальянская мафия заинтересовалась закупкой украинских беспилотников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы все это предсказывали, говорили и объясняли, обращаясь к Брюсселю: “Вы никогда не сможете поставить под контроль то чудовище, которое вы создали”», — заявила Захарова.

До этого главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия сообщил, что итальянские мафиозные структуры намерены приобрести на черном рынке дроны, которые используются на Украине. Как отметил прокурор, правоохранители уже фиксируют случаи попадания оружия в Италию через Балканы.

Особую тревогу, по словам де Лучии, вызывает стремление мафии получить доступ к более современным видам вооружения. Такое оружие, как подчеркнул прокурор, появилось на нелегальном рынке именно в ходе конфликта на Украине.

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