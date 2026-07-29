Захарова предупредила о рисках утечки оружия Киева в руки мафии

«Мы все это предсказывали, говорили и объясняли, обращаясь к Брюсселю: “Вы никогда не сможете поставить под контроль то чудовище, которое вы создали”», — заявила Захарова.
До этого главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия сообщил, что итальянские мафиозные структуры намерены приобрести на черном рынке дроны, которые используются на Украине. Как отметил прокурор, правоохранители уже фиксируют случаи попадания оружия в Италию через Балканы.
Особую тревогу, по словам де Лучии, вызывает стремление мафии получить доступ к более современным видам вооружения. Такое оружие, как подчеркнул прокурор, появилось на нелегальном рынке именно в ходе конфликта на Украине.