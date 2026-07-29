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Захарова назвала западную помощь Украине припарками для больного

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила западную помощь Украине с припарками для больного. Такую оценку она дала в эфире радио Sputnik, комментируя высказывание главы Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Хочу раскрыть тайну, о каких лекарствах говорил министр обороны Италии. Знаете, как они называются? Припарки», — заявила Захарова в беседе со Sputnik.

Дипломат отметила, что согласна с характеристикой киевского режима как больного, которую дал итальянский министр.

Ранее Гуидо Крозетто сравнил оказание военной помощи Украине с выдачей лекарства пациенту. Он подчеркнул, что прекращение поставок оружия Киеву приведет к исчезновению Украины.

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