Захарова назвала западную помощь Украине припарками для больного

«Хочу раскрыть тайну, о каких лекарствах говорил министр обороны Италии. Знаете, как они называются? Припарки», — заявила Захарова в беседе со Sputnik.
Дипломат отметила, что согласна с характеристикой киевского режима как больного, которую дал итальянский министр.
Ранее Гуидо Крозетто сравнил оказание военной помощи Украине с выдачей лекарства пациенту. Он подчеркнул, что прекращение поставок оружия Киеву приведет к исчезновению Украины.
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