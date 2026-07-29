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Губернатор на встрече с жителями обсудил развитие Октябрьского округа в Омске

Обращения омичей приняли в работу.

Источник: телеграм-канал Виталия Хоценко

Глава региона Виталий Хоценко вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом, сенатором РФ, Героем России Дмитрием Перминовым и представителями партии «Единая Россия» встретился с жителями Октябрьского округа Омска. Во время встречи горожане подняли вопросы, связанные с развитием инфраструктуры и благоустройством территорий. Об этом сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своих социальных сетях.

Омичи обратились с предложениями по обновлению дорог, развитию социальной инфраструктуры, сохранению культурного наследия, а также созданию новых спортивных площадок. Все обращения жителей взяли в работу.

Отдельно на встрече обсудили ситуацию в садоводствах Осташково и других пригородных поселках. Несмотря на то что уровень грунтовых вод на участках уже снизился, межведомственный штаб по вопросам водоотведения продолжит работу.

Виталий Хоценко поблагодарил жителей за активное участие в жизни региона и неравнодушное отношение к развитию Омской области.

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