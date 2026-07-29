Ильсур Метшин о строительстве Центра спорта «Физра»: «Сюда хочется прийти после работы и заняться спортом»

В сентябре в жилом массиве Салават Купере откроется физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта “Физра”. Строители завершают монтаж фасадного остекления и установку оборудования. В спорткомплексе разместились футбольное поле, падел-корт, площадка для баскетбола и волейбола, тренажерный зал, залы бокса, йоги и танцев. Ежедневно “Физра” сможет принимать 600 человек, уже начался набор в секции. Мэр Казани Ильсур Метшин осмотрел, как идут финальные работы.
«Когда мы получили право проведения Универсиады в 2009 году, в Казани было 323 спортивных объекта. Сегодня их уже 644 — почти в два раза больше. Тогда спортом регулярно занимались около 13% жителей, а сейчас здоровый образ жизни ведут уже 68% казанцев. Такие спортивные центры по месту жительства будут только увеличивать число людей, занимающихся спортом. В этом году мы также открываем Центр стрельбы из лука и Центр фигурного катания, где Алина Загитова создаст свою школу», — рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.
По его словам, это тот случай, когда объект после завершения строительства получился лучше, чем представленный эскизный проект.
«Вы не просто сделали технологичный объект, где максимально эффективно используется каждый квадратный метр для занятий различными видами спорта, но, самое главное, сделали его красивым и эстетичным. Сюда хочется прийти после работы и заняться спортом. Я думаю, что это желание появится у жителей Салават Купере — от детей до старшего поколения. Очень важно, что шикарный комплекс появился в рамках государственно-частного партнерства в шаговой доступности в таком густонаселенном районе», — отметил градоначальник.
Основные строительные работы завершены. Сейчас специалисты заканчивают один из самых сложных этапов проекта — наружное остекление здания, рассказал директор ООО «ФИЗРА» Ильшат Газизов.
«Здание имеет полукруглую форму, поэтому практически каждое стекло изготавливается индивидуально. На объекте всего четыре одинаковых стекла, остальные производятся по отдельным размерам. Осталось установить около ста квадратных метров остекления», — поделился он.
На футбольном поле уложено искусственное покрытие, сейчас специалисты занимаются его финальной подготовкой к эксплуатации. Шестисантиметровый ворс наполняют специальным кварцевым песком и окрашенной резиновой крошкой без запаха, после чего поверхность тщательно выравнивают и уплотняют.
В ближайшие недели поступит оснащение для медицинского кабинета — сертифицированная медицинская мебель. Ожидается доставка боксерского ринга и тренировочных мешков. На этой неделе завершится монтаж наружных блоков кондиционирования, после чего специалисты перейдут к пусконаладке противопожарной системы. Объект уже подключен к горячему водоснабжению и готовится к подаче тепла в предстоящем отопительном сезоне.
Новый спортивный центр площадью более 4 тыс. кв. метров сможет принимать свыше 600 человек в сутки. На первом этаже разместились футбольное поле с искусственным покрытием, падел-корт и универсальная игровая арена для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Второй этаж займут тренажерный зал, помещения для бокса, йоги и танцев, а также тренерские, медицинский кабинет и процедурная.
Одной из особенностей комплекса станет универсальная спортивная арена. Площадку проектировали не только для тренировок. Благодаря установленному светодиодному экрану и возможности быстро смонтировать сцену здесь можно проводить и культурные мероприятия. По словам Ильшата Газизова, еще на стадии проектирования возникло понимание, что потенциал пространства не ограничивается спортивной функцией.
«Мы хотели, чтобы комплекс был не только спортивным. Поэтому появилась идея установить большой экран и сделать площадку многофункциональной. Здесь можно будет проводить не только соревнования и тренировки, но и образовательные мероприятия, корпоративные встречи, спортивные форумы, а также коллективные просмотры крупных спортивных событий», — пояснил директор.
Особое внимание при строительстве уделили игровому покрытию. В универсальном зале уложен профессиональный паркет, выполненный по той же технологии, что применяется на площадках для тренировок олимпийских сборных России по баскетболу. Конструкция включает гидроизоляцию, двухсантиметровую амортизирующую резиновую подушку, два слоя фанеры и финишный слой из клена — одного из самых дорогих и технологичных материалов для спортивных арен.
«Между элементами паркета через каждые 60 сантиметров вставлялись двухмиллиметровые технологические зазоры, чтобы древесина могла “дышать” при изменении влажности. Это, пожалуй, самый сложный элемент всего объекта, который потребует особого ухода во время эксплуатации», — отметил Ильшат Газизов.
После открытия в спорткомплексе будут заниматься воспитанники шести спортивных школ, двух подростковых клубов и участники проекта «Жизнелюб». В центре откроют секции по баскетболу, волейболу, футболу, боксу, кикбоксингу, падел-теннису, йоге и другим направлениям.
Как сообщил председатель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов, поскольку объект строится по государственно-частному партнерству, то половина времени работы центра будет отдано для бесплатных занятий казанских спортшкол, а половина — для коммерческих групп.
«Скоро объявим расписание секций с указанием времени и возрастных групп. Распределение времени уже утверждено совместно с инвестором. Например, до шести-семи часов, в зависимости от площадки, будет заниматься футбольная школа. После шести часов площадку будут использовать арендаторы — это необходимо, чтобы объект был самообеспеченным», — сказал Линар Гарипов.
Вместе со строительством центра завершается благоустройство прилегающей территории. Напротив комплекса обновили дорожное покрытие, проложили тротуар протяженностью 500 метров, а также обеспечили подключение объекта к ливневой канализации. Рядом с центром обустраивают парковку на 65 машино-мест, включая места для людей с инвалидностью. В ближайшее время подрядчику предстоит уложить верхний слой асфальтобетона на второй полосе движения (участок 2500 кв. м, протяженность 250 м) и нанести дорожную разметку.
Напомним, это не единственный спортивный объект, который будет построен в этом году. В Московском районе возводят Центр стрельбы из лука на территории СШ «Тасма». Объект будет эксплуатироваться в круглогодичном режиме для соревнований и учебно-тренировочного процесса.
Также ведется строительство Центра фигурного катания, включающего ледовый каток с трибунами на 250 мест, современные гардеробные и выставочное пространство с наградами олимпийской чемпионки Алины Загитовой.