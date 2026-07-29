Ильсур Метшин о строительстве Центра спорта «Физра»: «Сюда хочется прийти после работы и заняться спортом»

«Когда мы получили право проведения Универсиады в 2009 году, в Казани было 323 спортивных объекта. Сегодня их уже 644 — почти в два раза больше. Тогда спортом регулярно занимались около 13% жителей, а сейчас здоровый образ жизни ведут уже 68% казанцев. Такие спортивные центры по месту жительства будут только увеличивать число людей, занимающихся спортом. В этом году мы также открываем Центр стрельбы из лука и Центр фигурного катания, где Алина Загитова создаст свою школу», — рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.