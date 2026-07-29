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В Красноярском крае до конца года откроют 34 новых модульных средств размещения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе продолжается масштабное обновление туристической инфраструктуры.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе продолжается масштабное обновление туристической инфраструктуры.

До конца года в эксплуатацию планируется ввести 34 современных модульных средства размещения. Новые комфортабельные номера появятся сразу в нескольких локациях края: в Минусинске, Большемуртинско-Сухобузимском округе, Шушенском, посёлке Усть-Мана, Железногорске, а также на берегу реки Мана.

Проект реализуется при поддержке регионального бюджета. На возмещение затрат предпринимателей в 2026 году выделено 68,95 млн рублей в рамках профильной субсидии.

«За каждым новым объектом размещения стоят не только инвестиции, но и новые рабочие места, развитие территорий и дополнительные возможности для путешествий по краю», — прокоментровала руководитель агенства по туризму Красноярского края Елена Недбайло.

Примеры успешной реализации уже есть: в Атаманово заработал экоотель «Мишкины Шишки», а на берегу Маны открылся загородный отель.

Туристическую инфраструктуру в регионе моденизируют в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». За последние несколько лет на создание модульных средств размещения в Красноярском крае было направлено более 100 млн рублей, что позволило существенно нарастить номерной фонд в самых востребованных туристических направлениях региона.