В Красноярском крае до конца года откроют 34 новых модульных средств размещения

Туристическую инфраструктуру в регионе моденизируют в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». За последние несколько лет на создание модульных средств размещения в Красноярском крае было направлено более 100 млн рублей, что позволило существенно нарастить номерной фонд в самых востребованных туристических направлениях региона.