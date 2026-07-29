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Ирак созывает Совбез после американо-саудовских авиаударов

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди 29 июля инициировал проведение экстренного заседания совета безопасности страны. Причиной стали удары, нанесенные США и Саудовской Аравией.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В офисе главы правительства пояснили, что по итогам встречи будет обнародовано «детальное заявление относительно ситуации и принятых решений» — речь идет о реакции на ночные атаки, передает агентство EFE.

В то же время в вооруженном формировании «Силы народной мобилизации», которое входит в состав ВС Ирака, заявили о потерях. По их данным, в результате американо-саудовских ударов погибли как минимум 20 бойцов, еще более 30 получили ранения.

В ночь на среду Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что ее армия совместно с Центральным командованием ВС США (CENTCOM) нанесла удары по проиранским вооруженным группировкам в Ираке. Это произошло после ударов беспилотников по саудовским нефтеперерабатывающим объектам. В CENTCOM заявили, что целями атак стали террористы, которым Корпус стражей исламской революции отдал приказ атаковать американские войска и саудовскую энергетическую инфраструктуру.

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